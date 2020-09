Phil Shoenfelt Southern Cross - Kaštan - Scéna Unijazzu - 27.11.2020 v 20:00

Temné a energické rockové romance. Stále v plné síle a v plné sestavě.

Phil Shöenfelt učinil první hudební kroky na půdě londýnských klubů. Jeho dobrodružné povaze, hledající stále něco nového však začal být londýnský píseček příliš těsný a Phil se vydal na obhlídku neznámých teritorií za mořem. Nejdříve si to namířil kam jinam, než do New Yorku. Jeho výlet, původně plánovaný na čtrnáct dní se však řízením osudu protáhl na pět let. Na Manhatanu Shöenfelt prožil slavnou postpunkovou vlnu. Založil skupinu Khmer Rouge, hrál na společných vystoupeních s The Fall, Sonic Youth, jamoval s Jimem Jarmuschem...

Po návratu do Londýna vystupoval sólově s Nickem Caveem & Bad Seeds. S Caveem jsou také jeho hlas a tvorba nejčastěji srovnávány i když v tvorbě Southern Cross je silně cítit také vlivy umělců jako Neil Young, Leonard Cohen, ale i U2, The Cure nebo Joy Division . Phil byl požádán, aby napsal úvod k českému vydání Caveovy knihy „ A uzřela oslice anděla“ a Cave na oplátku připsal pochvalnou poznámku k Shöenfeltově knize „Feťácká láska“ (Junkie Love). A právě „Junkie Love“ byla v USA oceněna knižní cenou „2002 Fire Cracker Alternativ Award“.

Před několika lety se Shöenfelt usadil v Praze, která mu učarovala svým kulturním kvasem a krásnými ženami. Založil zde kapelu Southern Cross, s níž pravidelně koncertuje v Čechách i v zahraničí. Se skupinou Southern Cross vydal postupně řadová alba. „Blue Highway“, „Dead Flowers For Alice“ a „Ecstatic“. V roce 2004 vychází na německém labelu „Phantasmagoria“ dvojCD „Deep Horizon“ - průřez toho nejlepšího z dosavadní Philovy tvorby a v roce 2010 živé album „Live At The House Of Sin“ které nahrál Phil pouze se svým dlouholetým spoluhráčem Pavlem Cinglem. Jedná se o záznam jejich společných vystoupení. Toto CD bylo v USA oceněno cenou Grindie Award. Ve stejném roce pak vychází i další album "Paranoia.com", a s odstupem následovala koncertní nahrávka "The Bell Ringer" z roku 2015.