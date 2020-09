Axel Flóvent + Plàsi v Praze

Švédsko-řecký písničkář a skladatel Plàsi, který o sobě dal poprvé vědět v roce 2016 svým EP Now & Now a jehož debutové album People následovalo o dva roky později, navštíví Prahu. Své debutové EP Forest Fires inspirované hudebníky jako Bon Iver nebo Bombay Bicycle Club vydal v roce 2015 a hned první stejnojmenný singl nasbíral přes 40 milionů streamů. Debutové album je naplánované na leden příštího roku.

Pro jeho konejšivý hlas a cit pro podmanivé indiefolkové melodie si jej pozvali na turné i José González nebo Hollow Coves. Ještě větší pozornosti se mu dostalo minulý rok, kdy Plàsi vydal svůj folkový klenot Mystery, jak píseň označil vlivný magazín The Line of Best Fit.