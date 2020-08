Holiday Overdose

Po náročném konci hlavní klubové sezóny jsme si nemohli nechat ujít příležitost znovu uspořádat letní verzi akce Bass Overdose, která se pyšní zajímavou D'n'B selekcí a tématickým zaměřením.



Večerem vás provede residentní duo Beast:season, ve složení BEAST JANE & Fourseason, a jejich host Infract, zastupující Headroom Drum&Bass.



I přesto, že se jedná o summer edici, jako obvykle Underground stage sladíme do tématu, tentokrát Holidays.

Na jemných vlnách Liquid Drum and Bassu doplujeme až do temnějších vod Deep D'n'B.