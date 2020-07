Fu Manchu v Praze

Kalifornská stoner rocková kapela Fu Manchu, která v dubnu vydala třískladbové EP s názvem Fu30, pt. 1, na kterém jsou tracky nazvané Time Is Going On, As You Crawl a Takin’it to the Streets, ohlásila velké turné k 30 letům trvání. Vzhledem k nucené přestávce se však oslavy v Evropě uskuteční až v příštím roce.

9. června 2021 odehraje Fu Manchu koncert i v pražském Futurum Music Baru.