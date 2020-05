Kryštof 2020

Dovolí-li to aktuální situace, moc rádi by ostravští muzikanti předčasně nadělili pod stromečky všech, kterým chybí živé hudební zážitky, svůj halový koncert. Vysněný termín je pátek 4. 12. 2020 a místem je to nejvhodnější - pražská O2 arena!

Těšit se můžete na typickou show světového formátu, jak je u Kryštofu ostatně zvykem, a jak této hale už několikrát dokázal. Takže se bude zpívat, tančit, do rytmu hrát za doprovodu velkolepé koncertní výpravy a diváckých chorálů.