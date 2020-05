Vážení diváci, z důvodu nařízení vlády jsme nuceni vystoupení přesunout na náhradní termíny (vstupenky zůstávají v platnosti).

Prezidementi – Pá 5. 6. / 19.30 → přesun na Čt 8. 10. / 19.30

Prezidementi – So 6. 6. / 19.30 → přesun na Pá 9. 10. / 19.30

Králové Ubu 21. století. Odsun asijského jelena zpět do své domoviny.

Multižánrové představení satiricky a ironicky pojednávající o nesmyslné tuposti naši politické scény. V hlavní roli Saša Rašilov a Lucie Trmíková, kteří jen v roce 2019 obdrželi několik prestižních tuzemských ocenění včetně Ceny divadelní kritiky, Thálie a Divadelních novin.

V každém národě jsou okamžiky, kdy se tvoří dějiny. Taková historická chvíle nastává právě teď a vy díky souhrnu nejdůležitějších událostí budete u toho. Odsun asijského jelena zpět do své domoviny. Ano, nebo ne! A co na to naši čelní prezidementi? Co si o tom myslí přední tuzemští odborníci?

Nezamíchá tento čin s naší politickou situací? Budeme svědky bezprecedentních demonstrací v našem hlavním městě. A co venkov? Neutrpí náš obraz ve světě? Tyto a jiné otázky zazní v našem moderním divadelním zpravodajství pokrývající 24 hodin tuto událost světového rozměru. Buďte s námi, buďte v obraze!

Skupina Spitfire Company touto produkcí navazuje na své neúspěšnější představení Antiwords, které diváci mohli zhlédnout ve více než 15 zemích světa včetně USA, Číny a Japonska.