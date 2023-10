Podívej, jak hoří nebe.

Světlo. Přitahuje, vábí a vysiluje. Hladí, těší a uklidňuje. Kolik světla nás denně obklopí? Co je potřeba a co už spotřeba? Nestačilo by prostě jen zhasnout, zavřít oči a...? Nechat se obalit a naplnit tmou, tou, která je ozdravná, klidná a přece tak živá! Tma jako výherní lístek v loterii.

Světelné znečištění způsobuje nenapravitelné škody na přírodě i na zdraví lidí. Zářící skleník jako symbol toho, co jsme vytvořili, abychom toho hodně ztratili. Něco zraje, ale mnohem víc umírá. Tik ťak, ještě nám přecejen zbývá trochu času!

Tanečně novocirkusové představení Radiant je inspirované kauzou polských skleníků pro pěstování zeleniny, jejichž silná záře svítí jako stotisícové město. Rajčata a okurky po celý rok! Prosvícené do zralosti, i v zimě červenající se na talíři. Sladká chuť rajčat jako omamná vzpomínka na léto zalité sluncem.

