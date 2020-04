LIVE stream - Mucha s kapelou u vás doma

Hranice jsou zavřený a už teď je jasný, že ještě dlouho nepojedem nikam, a to, že nám v době karantény mrdá v hlavě víc, než normálně, je taky vcelku jednoznačný. Brňačka Nikola Mucha nám to svým drzým projevem ale ráda znovu připomene. Písničkářka, jež se do povědomí společnosti dostala zejména svými provokativními písněmi, vystoupí na kulturadoma.cz ve čtvrtek 30. dubna od 20:00.

Živý stream najdete zde

Koncert proběhne v rámci programového bloku s názvem dlouhým skoro stejně jako naše izolace - Společenské večery přátel Vítkova kvarteta.