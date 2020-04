LIVE stream - Plastici u vás doma

The Plastic People of the Universe ve složení Josef Janíček, Vratislav Brabenec, Jaroslav Kvasnička, Johnny Judl Jr. a David Babka. Legendy české undergroundové scény, které se nesmazatelně zapsaly do kulturní historie naší země.

Skupina, jež za minulého režimu hrála na utajovaných koncertech, ale i v Bílém domě pro Václava Havla a Billa Clintona, se představí na den sedmdesátých sedmých narozenin Vratislava Brabence v úterý 28. 4. od 20:00. Muzikanti podporují organizaci politictivezni.cz.

Živý stream najdete zde