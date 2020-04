LIVE stream - Resident DJs – Chris Sadler, Michael C, Biodan, Subgate

Zahrají DJs: Chris Sadler, Michael C, Biodan, Subgate.

Od poslední párty v ROXY uběhl již nějaký ten pátek a koncerty jsou zatím v nedohlednu. Proto se pojďme vrátit do prostoru v Dlouhé 33 alespoň virtuálně. Komu chybí tanec, nechť si ve čtvrtek večer pustí stream s tím nejlepším, co rezidentní DJs nabízí. Čekejte techno, house a mnoho dalších temp, která donutí člověka odlepit se z gauče, proměnit obývák na malý taneční parket a kuchyni na bar. O to vše se postarají Chris Sadler, Michael C, Biodan a Subgate – lety prověření odborníci na mix a vážení členové ROXY rodiny.

