Wagner - Valkýra

RICHARD WAGNER

Siegfriedova idyla

Tristan a Isolda – předehra k opeře, Smrt z lásky

Valkýra – 1. dějství opery

Camilla NYLUND | Isolda, Sieglinda

Simon O’NEILL | Siegmund

René PAPE | Hunding

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

Píše se červen 2018 a v cinkotu číší doznívá 83. sezóna. Pietari Inkinen dodirigoval Janáčkovu Glagolskou mši, ve které se skvostně v tenorovém partu představil věhlasný wagnerovský pěvec Simon O’Neill. Během zmíněného závěrečného přípitku jsme snili. Jak už to tak bývá. Co třeba za pár let provést celé první dějství z Valkýry s těmi nejlepšími pěvci? Pietari, zamilovaný do Wagnera až po uši, vyslovil se Simonem jedním dechem: Camilla Nylund a René Pape… a tak se také stane. Prostě wagnerovská idyla.

konec koncertu ve 21.40

koncert s přestávkou