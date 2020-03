Kali a Peter Pann - ALE NE TOUR

ZMĚNA TERMÍNU!!!!

"Vážení fanoušci, hosté, kámoši a přátele, bohužel musíme z technických důvodů příprav živé kapely, která měla být na koncert překvapením, posunout koncert na nový termín. O to víc je na co se těšit! Živá kapela, neočekávání hosté, propracovaná stage, jediný koncert Kaliho & Peter Panna v Praze = to je nový termín 13.11.2020! (Nejbližší možný datum vůči volným dnům v kalendáři - Forum Karlín x Kali)

Jdeme pokračovat v přípravě toho co se chystá! Omlouváme se a děkujeme za pochopení! Bude to stát za to.

KALI & PETER PANN"

KALI & PETER PANN ALE NE TOUR 2020

český křest nového alba Ale ne

nová show, kvalitní zvuk, velká stage, jeden z nejlepších koncertních prostorů v Evropě!