Asking Alexandria v Praze

Atraktivní, ale pořád metaloví: Asking Alexandria s novou deskou, Like a House on Fire, která vychází již 15. května, vystoupí v Praze!

Na desku láká i aktuální singl Antisocialist dokazující, že Asking Alexandria ani po letech neztratili na své údernosti. Inspirací pro skladbu byla píseň Break Stuff od Limb Bizkit, která se stejně jako skladba Antisocialist vypořádává agresivně s každodenními stereotypy a stresem: „Skladba nemá žádný politický podtext. Na světě je milion skladeb o lásce, rozchodech nebo o užívání si s přáteli. Jenže jsou také dny, kdy nechcete nikoho ani vidět a už po ráno víte, že dneska by vás měli nechat všichni na pokoji. Jestli máte špatný den, není nic jednoduššího než si pustit tuhle píseň a pustit všechen vztek ven,“ vzkazuje fanouškům Worsnop.