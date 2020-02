Švédští metaloví rytíři TWILIGHT FORCE zahrají v rámci Evropského turné s novou deskou v PRAZE!

I metal umí skvěle vyprávět příběhy a pohádky, to není nic nového. Víte však, že existuje jedno hudební společenství, které v tom přímo vyniká? Jmenuje se TWILIGHT FORCE a svou nejnovější legendu nazvanou „Dawn Of The Dragonstar“ přijedou představit i do PRAHY, klubu 007 na Strahově. Naplánováno to mají na středu 15. 4. 2020!