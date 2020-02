Struny dětem 2020

Venku je sice ještě zima, my už ale vyhlížíme jaro a s ním i rodinný festival Struny dětem, který poslední březnový víkend tradičně rozehraje divadlo Minor a Novoměstskou radnici. Od pátku 27. do neděle 29. března se mohou malí i velcí návštěvníci opět těšit na pestrou paletu představení, koncertů, výtvarných dílniček a kreativních workshopů. Struny dětem pro své návštěvníky připravují hned několik premiér. Iva Bittová ve svém sólovém představení Opičák a pitomci vtipně poodhalí dětem, jak hloupě se často chovají dospělí, když chtějí být důležití… Hudbu pro I. dámu naší alternativní scény na tělo složil uznávaný skladatel Aleš Březina. Zábavnou show plnou vtipných glos a chytlavých melodií připravuje osobitá zpěvačka Barbora Poláková. Do světa hmyzí říše vtáhne děti Beata Hlavenková, která v koncertní premiéře se svým týmem uvede představení inspirované knihou Ó, Ó, Ó, Vajíčko. Koncertem provede mj. herečka Martha Issová. Na scénu divadla Minor se díky Strunám dětem vrátí i další projekt Beaty Hlavenkové - ikonické Pišlické příběhy s Ivanem Trojanem v roli vypravěče. Se čtyřmi muži s klarinety alias Clarinet Factory procestujeme kus hudebního světa, pozvou si beskydský vokální soubor Grunik. Koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička se v tradičním festivalovém setkávacím formátu představí s klavíristou Martinem Kasíkem. Z dalších vystupujících jmenujme ještě Gabrielu Vermelho, originální skupinu Hm... či energického Marca Čaňa s Cover Paradise.

„Přední čeští umělci tradičně připravují pro festival program šitý na míru rodinnému publiku. Festival chce inspirovat, představovat pestrost uměleckých disciplín a bere rodinného diváka vážně,“ vysvětluje ředitelka festivalu Dana Syrová. Vedle koncertů a představení čeká na děti celá řada hudebních a výtvarných workshopů pod vedením etablovaných umělců. Programem ožije i Vodičkova ulice mezi Minorem a Novoměstskou radnicí. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle věkových kategorií. Kompletní program a všechny podrobné informace jsou k dispozici na www.strunydetem.cz. Předprodej vstupenek byl zahájen.

Program festivalu Struny dětem v Minoru otevře v páteční podvečer minorské divadelní představení ZÁ-TO-PEK!, které divákům přiblíží osobnost našeho jedinečného sportovce. Sobotní dopoledne bude velká scéna divadla Minor patřit Pišlickým příběhům - autorskému projektu Beaty Hlavenkové podle knihy Filipa Rychlebského v podání Ivana Trojana, Gabriely Vermelhy, Milana Caise, Petra Ostrouchova a dalších. S Bardolinem se vydáme Kolem světa za 60 minut, kdy nás kapela zavede za Kelty i cikánskou hudbou, navštívíme Severní a Jižní Ameriku, zastavíme se na skok v Indii a Číně. Připraven je i tematický workshop, kde děti čeká zpěv, rytmika, tanec i seznámení s exotickými nástroji. Odpoledne to rozbalí kapela HM... s koncertním programem Klukoviny? Nevadí - tři tátové a jeden odrostlejší kluk zahrají dětem písně pro dospělé a dospělým písně pro děti. Současné, všem dobře známě populární songy se v koncertním pojetí Marca Čaňa a Cover Paradice stanou fúzí klasické hudby a dostanou úplně nový rozměr. Na Setkání u houslí se těší koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička společně s klavíristou Martinem Kasíkem. V sobotu s dětmi na workshopu rozezní bubny Jan Hrovatitsch a Markéta Ptáčníková. Pro šikovné ruce je tu korálkový workshop s Marcelou Salajkovou, který vtáhne do podmořského světa nebo kreativní dílna s názvem Sovy a noční tvorové Martiny Peterkové. S tou se děti potkají i na výtvarném workshopu inspirovaném snovým světem malíře Maxe Ernsta, kde se bude tvořit technikou frotáže.

Neděle bude patřit festivalovým premiérám. Divoce a něžně skloubí svůj hlas s houslemi Iva Bitttová v neopakovatelné interpretaci pohádky Wilhelma Hauffa, kterou pro zpěvačku a festival Struny dětem zhudebnil pod názvem Opičák a pitomci skladatel filmové a divadelní hudby Aleš Březina. Do hmyzí říše pozve děti premiérové koncertní představení dle knihy Ó, Ó, Ó Vajíčko! Beata Hlavenková s Patrikem Hlavenkou hudebně ztvárnili příběh z výtvarné dílny Ester a Milana Starých, kterým provedou sami autoři hudby, živá kapela, malí zpěváci a Martha Issová. Se čtyřmi klarinety se vydáme na interaktivním koncertu Lúky zelené za krásami přírody. Hudební těleso Clarinet Factory, které má za sebou spolupráci s takovými hvězdami jako je Bobby McFerrin, Iva Bittová či PKF – Prague Philharmonia a Filharmonií Brno, doprovodí pěvecký soubor Grunik. Moderní popový zvuk a svébytná poetika s vtipnými glosami, která se vymyká všem kategoriím – to je Barbora Poláková! Ta si pro děti připravila úžasně pulzující a zábavnou koncertní show, kterou si zaručeně užijí i rodiče. Novou pohádkovou rošádu vykouzlí Storytelling CZ v oblíbeném Příběhomatu. S Martinou Peterkovou si budou moci děti vyzkoušet na „hmyzích“ výtvarných workshopech techniku dekalku, kterou s oblibou používali surrealisté nebo ilustrátoři Jiří Trnka a Daisy Mrázková. S výtvarnicí Sylvyí Francovou se zase vydají do hlubin Prahy, kde poodhalí dávné příběhy a vytvoří si vlastní leporelo. Na písničkové workshopy zve La škola.

Řada dalších dílniček a hravých zón nabídne v sobotu a v neděli na Novoměstské radnici odpočinek i místo pro aktivní kreativitu zdarma. Vodičkovu ulici v sobotu odpoledne rozburácí bubenická show Par a Didl a nedělní dopoledne navštíví Samba Band.