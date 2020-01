Walkmanz v Praze

Superkapela Walkmanz, která vévodí žebříčkům IFPI v hitparádě tuzemských rockových pecek a stala se objevem roku časopisu Rock&Pop, se poprvé ukáže v Praze a pokřtí své debutové EP! Křest nového EP a první pražský koncert se uskuteční 2. 4. 2020 v pražském klubu FAMU. Hostem bude písničkář Láska. Walkmanz se nyní soustředí na letní festivalovou sezónu, kdy absolvují limitovaný počet open-airů, koncertováním ale stráví i jaro. Uvidíte je po boku takových hvězd, jako jsou kapely Arakain, IMT Smile nebo Desmod.

Za projektem Walkmanz se skrývá René Rypar (kytara), Jaro Lukáč (baskytara), Zbyněk Raušer (bicí) a Thom Fröde (zpěv). Členové kapel Portless, Imodium, Recode The Subliminal a ex Support Lesbiens, ex Krucipüsk, ex Eleison a Animé spojili své síly a vrhli se na to, co je baví nejvíc, tedy na energickou rockovou muziku.