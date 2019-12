Yes v Praze

JEDNA Z NEJINOVATIVNĚJŠÍCH PROGMETALOVÝCH KAPEL, LEGENDÁRNÍ ANGLICKÁ ROCKOVÁ SKUPINA YES VYRÁŽÍ NA ROZSÁHLÉ EVROPSKÉ TURNÉ A JEDNU ZASTÁVKU BUDOU MÍT TAKÉ V PRAZE! HLAVNÍ ROLI NA THE ALBUM SERIES 2020 TOUR BUDE MÍT JEDNO Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH ALB SKUPINY, SEDMÉ STUDIOVÉ ALBUM „RELAYER“ Z ROKU 1974, ALE TĚŠIT SE MŮŽETE TAKÉ NA VÝBĚR DALŠÍCH HITŮ A OBLÍBENÝCH KOUSKŮ OD YES.

POZNAČTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ DATUM 5. 5.2020, PROTOŽE V TENTO DEN SE VE FORU KARLÍN V PRAZE USKUTEČNÍ TATO JEDINEČNÁ SHOW LEGENDÁRNÍ SKUPINY YES A U TOHO ROZHODNĚ NESMÍTE CHYBĚT!