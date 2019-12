Sabaton + Apocalyptica + Amaranthe

SABATON vystoupí v rámci velkolepého evropského turné "The Great Tour" v pražské O2 areně a doprovázet je bude Apocalyptica & Amaranthe!

Švédští heavy metaloví hrdinové SABATON vydají 19. července 2019 své nové album „The Great War“, které zachycuje zlověstnou atmosféru první světové války. Na podporu svého nového mistrovského díla vyráží SABATON na obrovské světové turné po Evropě. 26. ledna 2020 se představí také u nás, a to v O2 areně v Praze. Speciálními hosty The Great Tour budou švédští kolegové AMARANTHE a finští rockeři APOCALYPTICA.

„S velkým očekáváním odhalujeme, že "The Great Tour" přichází také do arén v Evropě. Přál bych si, aby bylo už 17. ledna a my jsme vstoupili na scénu v "Hallenstadion" v Curychu, ale čas ubíhá rychle…", oznamuje Pär Sundstöm a ještě dodává: „Vy moc dobře víte, jak moc nám záleží na kapelách, které s sebou bereme na turné a The Great Tour není výjimkou. Stoupající hvězda na metalovém nebi AMARANTHE otevře večer a přinese takovou vlnu energie a vášně, kterou lze na jevišti spatřit jen zřídka. Potom přichází pro mnohé velké překvapení, a tím jsou violoncellisté APOCALYPTICA. Věřte nám, že jejich show plná emocí rozhodně vytvoří v arénách kouzelnou atmosféru. Nakonec to, co přinášíme (v rámci našeho dosud největšího turné), je slib, že přivezeme takovou show, jakou si ani nedokážete představit! Navíc to nejdůležitější oznámení k turné teprve přijde...“