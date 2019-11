Lucienne Renaudin Vary & Robert Balzar Trio (Francie / Česko)

Trumpetistka Lucienne Renaudin Vary, francouzská vycházející hvězda, se představí s jazzovým feelingem na pražském koncertě s českým triem Roberta Balzara, se kterým připraví program ze známých jazzových standardů. S tímto triem vystoupí též v Brně a to o den později, tj. 25. 2. 2020. Zde se též představí také jako sólistka Koncertu pro trubku a orchestr Mieczysława Weinberga (spolu s Filharmonií Brno pod taktovkou Roberta Kružíka ve dnech 27. a 28. 2. 2020 v sále Stadionu).

Francouzská trumpetistka Lucienne Renaudin Vary je vycházející hvězdou na mezinárodní scéně jak v oblasti vážné hudby, tak jazzu. V roce 2016 získala cenu Victoires de la musique classique v kategorii „Objev roku“ a rozhlasovou stanicí KDFC byla označena za trubkovou senzaci. Své první album The Voice of the Trumpet, nahrané ve spolupráci s Orchestre national de Lille a Rolandem Villazónem, vydala roku 2017 u své domovské vydavatelské společnosti Warner, druhé album Demoiselle, natočené s BBC Concert Orchestra a Billem Elliottem, jí vychází na podzim 2019. Navzdory svému mládí spolupracovala s předními evropskými orchestry a dirigenty. V této sezoně debutovala v USA na zahajovacím koncertě sezony Národního symfonického orchestru s Šostakovičovým Koncertem pro klavír, trubku a smyčce ve spolupráci s Yujou Wangovou a Gianandreem Nosedou.

Trio Robert Balzara vzniklo v roce 1996. Soubor koncertoval a nahrál alba se zpěvačkou Yvonne Sanchezovou, kytaristou Johnem Abercrombiem a zpěvákem Danem Bártou. Vystupuje na českých i zahraničních jazzových festivalech, např. v Istanbulu, Birminghamu, Stockholmu, Tel Avivu nebo Cheltenhamu. Má za sebou turné po Španělsku a USA, v New Yorku vzniklo v roce 2013 v Sear Sound Studio také poslední album Discover Who We Are za asistence věhlasného zvukaře Jamese Farbera.