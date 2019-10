Fiddler's Green v Praze

Nenechte si ujít energií narvanou show! Je to neuvěřitelné, ale tahle německá folk-punková jednička, která rozpálila do běla hlavní stage na letošním Mighty Sounds, přijíždí do Prahy poprvé za svou existenci. Tedy poprvé od roku 1990!

Jako speciální hosté vystoupí domácí Pirates of the Pubs, kteří zde pokřtí své druhé album s názvem Still On The Road.