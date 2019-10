Rise of the Northstar / Hacktivist / Afterlife v Praze

Divoká muzika a japonská subkultura – nestavte se RISE OF THE NORTHSTAR do cesty! Rise Of The Northstar nejsou jen tradiční old school hardcore a rapové nadávky s ojedinělým akcentem, je to hlavně energie, kterou nezkrotíte, a kdo říká že ano, ať si rovnou ufikne malíček!

Těšit se můžete i na anglické rapující djentaře HACKTIVIST, kteří se po skvělém startu na prahu milénia trošku stáhli, ale dle nových singlů na svém znění dost zapracovali a posunuli se dál, a svěží AFTERLIFE z Floridy. I oni začleňují hiphopovou flow, ale hudebně směřují spíš k proudu kapel jako Slipknot nebo třeba Linkin Park.