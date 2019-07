Tomáš Sýkora Trio

Výrazná melodická linka jako odkaz na evropskou hudbu, jazzová harmonie, improvizační plochy, důraz na propracovaný zvuk, promyšlená výstavba hudební formy a barevnost jednotlivých kompozic, to jsou hlavní znaky hudby Tomáše Sýkory.

Po všech svých projektech s velkými kapelami dostal tento klavírista a skladatel chuť vrátit se k něčemu komornějšímu a tuto myšlenku vtiskl již do sólového klavírního projektu Songs and Old Forms. Pro založení klasického klavírního tria jej inspirovali jeho jazzové idoly (Bill Evans, Horace Silver, Chick Corea, John Taylor), někteří současní přední hráči jako Edward Simon, Aaron Parks, Nitai Herskovits či Tigran Hamasyan, a také jeho učitel Karel Růžička, jenž byl skutečný mistr triové hry. Repertoár tvoří výhradně autorská tvorba s výjimkou tří kompozic z cyklu Mládí od českého skladatele Vítězslava Nováka.