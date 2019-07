Václav Noid Bárta v Praze

Přijďte se mnou do Fóra Karlín oslavit mé patnáctiny, přijďte si poslechnout mé hudební počiny za těch 15 let, přijďte se mnou oslavit mé Yes I. D.“

Od počátku s Dolores Clan, Noid Crew a Dymytry, přes muzikál až po současnou tvorbu.

Průřez tvorbou a hudebním působením Václava NOIDA Bárty, charizmatického zpěváka s nezaměnitelným hlasem, za vydatné podpory Marty Jandové a Dymytry.