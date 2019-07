Prince Daddy And The Hyena + Oso Oso v Praze

Punk rockoví Prince Daddy & the Hyena a Oso Oso příjíždějí společně do Café V lese.



Prince Daddy & the Hyena, z amerického Albany ve státě New York, kombinují punk, pop, indie, garážový rock a orchestrální aranže. Na své premiérovém evropském turné přivážejí představit svoji desku Comic Trhill Seekers, která je osobní zpovědí frontmana Kory Gregoryho o jeho cyklických duševních stavech. O dojezdech po LSD, sebedestrukci, dopadu na dno a návratu zpět a tom samém pořád dokola.

Oso Oso jsou čtyřčlenná emo kapela z New Yorského Long beach. V roce 2014 vydali debutovou desku Real Stories Of True People Who Kind Of Looked Like Monsters, na kterou navázali v roce 2017 druhým albem The Yunahon Mixtape.