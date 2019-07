Amigo The Devil v Praze

Amigo The Devil představí v Café V lese murderfolk.

Až uslyšíte plný sál lidí sborově a tak trochu hospodsky zpívat 'I hope your husband dies', budete s největší pravděpodobností na koncertě Amigo The Devil. Civilním jménem Danny Kiranos si jako Amigo The Devil získal až kultovní přízeň fanoušků. Kombinuje prvky tradičního folku, country v něco morbidního a trochu romantického, často nazívaného murderfolk. I přesto, že je vyzbrojen jen akustickou kytarou nebo banjem, je jeho pojetí koncertů na míle vzdálené tradičním folkařům, to vše díky chytlavým refrénům a spoustě humoru, který se týká i často chmurných témat a vyprávění.



Amigo The Devil si získal publikum třeba na společném turné s Dropkick Murphys, kde dokázal uhranout publikum ve velkých arénách, ale nejvíce jeho hudbě sluší prostředí menších klubů a barů, kde může komunikovat s publikem. Jednou z takových zastávek na jeho evropském turné bude pražské Café V lese, kde zahraje 23. února.