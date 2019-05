Andrea Motis Quintet (Španělsko)

Půvabná trumpetistka, zpěvačka a skladatelka Andrea Motis po nahrání šesti alb, která byla kritikou přijata s uznáním, vytvořila sólový debut Emotional Dance. Toto poslední album, podobně jako ta předchozí, nahrála s kvintetem, jehož členy jsou kotrabasista Joan Chamorra, klavírista Ignasi Terraza, hráč na bicí Estev Pi a kytarista Josep Traver.

Přestože je Motis jen necelých 24 let, vyzařuje z ní zřetelná muzikálnost. To proto, že začala hrát na trubku již v sedmi letech; O tři roky později začala studovat jazz na Městské hudební škole v Sant Andreu pod vedením J. Chamorra, který ji záhy přetáhl do své kapely. Během studií byla také členkou jazzové kapely Sant Andrea. S ní také nahrála osm CD a hrála po boku uznávaných hudebníků jako např. trombonista Wycliffe Gordon, saxofonista Jesse Davis, klarinetista Bobby Gordon, a saxofonista Dick Oatts. Kromě trubky hraje Motis také na altsaxofon. S kapelou Chamorro však začala i zpívat. „Trubka bude vždy můj první nástroj,“ říká Motis, na otázku, zda je raději zpěvačkou nebo instrumentalistkou. „Hraní na trubku je jako vyjadřovací prostředek; je to taková část mého života. Ale nikdy si nechci vybírat jen jednu ze svých uměleckých stránek, protože je obě miluji."

Andrea má svůdný, pružný alt. Její subtilní vibrato a její stručné frázování snese srovnání s takovými zpěvačkami jako je Billie Holidayová a Norah Jonesová. Motis se také poprvé představila jako skladatelka. Napsala tři z 13 písní na CD Emotional Dance.