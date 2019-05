Rings of Saturn v Praze

RINGS OF SATURN, NEKROGOBLIKON, MENTAL CRUELTY, LEFT TO THE WOLVES, HARBINGER

Praha i Bratislava padnou pod náporem slamu, deathcore a death metalu! Intergalaktické RINGS OF SATURN a zeleným mužíkem vedené melo-deathers NEKROGOBLIKON ještě doplňuje trio kapel z Anglie a Německa.

sobota 18. května 2019 – Praha, Nová Chmelnice

úterý 21. května 2019 – Bratislava, Randal