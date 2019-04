Le Butcherettes + IVNSN v Praze

Le Butcherettes a IVNSN spojí síly v Café V lese!

Le Butcherettes je mexická hudební skupina. Založena byla v roce 2007 zpěvačkou Teri Gender Bender, ke které se později přidali další hudebníci. Poslední koncert v Praze odehrála kapela loni v březnu.



Své první album skupina vydala v roce 2011 a jeho producentem byl Omar Rodríguez-López, který se podílel i na dalších nahrávkách kapely. Rodríguez-López byl také se zpěvačkou Teri Gender Bender členem kapely Bosnian Rainbows. Skupina vydala čtyři řadová alba, to poslední bi/MENTAL, vydala letos v únoru a představí ho na konertu v Café V lese.



INVSN (Invasion) jsou produktem lokální subkultury, směsí vášnivého ducha hardcoru a punku a bohaté historie rock'n'rollu. Tahle švédská kapela vydala několik desek zpívaných ve švédštině ještě pod názvem "Invasionen", než se rozhodla natočit debutové album v angličtině. Proměnila se i jejich hudba - punk se smísil s popem v tom nejlepším slova smyslu.



INVSN a jejich album "Invsn" se poučili od kapel, jako jsou Joy Division, Echo & The Bunnymen, britští The Sound, raní The Cure a moderní kapely The XX a Soft Moon, to vše profiltrováno srdci fanoušků starých Black Flag. Není divu, že se jim podařilo vytvořit z tolika vzorů originální tvar - členové INVSN totiž dřive působili v kapelách Refused, The (International) Noise Conspiracy a thrashmetalových D.S.-13.

V Praze se představili třeba před Against Me! a nyní se vrací společně s Le Butcherettes zničit Café V lese.