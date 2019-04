Luke Sital-Singh v Praze

Luke Sital-Singh je mezinárodně uznávaný britský zpěvák a muzikant. V roce 2012 svým debutovým singlem 'Fail For You' světu ukázal svoji schopnost napsat silné a emocionální písně. Debutový singl se také objevil v několika TV seriálech včetně u nás známých Chirurgů (Grey’s Anatomy). V roce 2014 vydal u Parlophone své debutové album The Fire Inside.

Od té doby urazil douhou cestu a zahrál si před zvůčnými jmény jako Villagers nebo Kodaline. V roce 2017 vydal další nahrávku Time Is A Riddle. Jeho písně jsou výrazné a temné a Sital Singh o nich říká: 'Mám rád psaní o hlubokých věcech, v poslední době je spousta povrchní a plytké hudby, to je samozřejmě v některém kontextu naprosto v pořádku, ale já se rád dostávám hlouběji a hlouběji. Hlouběji do sebe a, pokud je to možné, hlouběji do jiných lidí. To se snažím ve svých písních co nejupřímněji vyjádřit.



V Praze Luke Sital-Singh vystoupí 6. června ve vršovickém Café V lese.