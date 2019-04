Vernisáž výstavy Bělehrad

Vernisáž výstavy fotek s názvem Bělehrad od tří fotografů z Prahy zachycuje třídenní pobyt ve stejnojmenném městě z jejich osobitých pohledů. Miroslav Malý, Milan Koudelka a Jakub Pazdera se vydali koncem března 2019 do srbské metropole za účelem zachytit atmosféru města a část brutalistní architektury. V rámci pohybu po městě byl ponechán prostor reakci na momentální dění za účelem zachytit všední život Bělehradu. Tímto bychom Vás rádi pozvali do Kulturního a řemeslného prostoru Znak v Praze na Letné a to ve čtvrtek 18.4.2019 od 18:00 na vernisáž. O hudební doprovod se postará Dj Cashmeer.