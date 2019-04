Monstrosity v Praze

MONSTROSITY, kteří se dali dohromady v roce 1991, když vtrhli na scénu na tu dobu nevídaným demáčem Horror Infinity, který jim vysloužil velké jméno v undergroundové komunitě a smlouvu na nahrání debutní desky, která přišla na svět o rok později pod názvem Imperial Doom a udělala v záplavě kapel stále ještě formující se death metalové scény oprávněný rozruch, se vrací po více jak patnácti letech do Prahy! Vloni vydali v září po 11 letech desku a opět se jedná o mistrný floridský death metal! Aktuální deska The Passage Of Existence přináší dvanáct záseků, které nesou charakteristický Harrisonův rukopis a které snesou srovnání se veškerými standardy současné extrémní hudby.

A do Prahy si přivezou osvědčenou sestavu plnou ostřílených veteránů.