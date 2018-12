Behemoth v Praze

Behemoth dorazí do české metropole! Kapela vystoupí 12. ledna 2019 ve Foru Karlín, do Prahy dorazí v rámci svého tour “Ecclesia Diabolica Europa 2019” na podporu nové desky I Love You At Your Darkest (vychází 5. října 2019). K novince, která navazuje na kladně přijatou nahrávku The Satanist (2014), kapela zveřejnila první videoklip k písni “God = Dog”.

Behemoth - God=Dog https://www.youtube.com/watch?v=Sf5GmhffA48

Polští metalisté berou na turné legendu švédského melodického metalu a praotce metalcoru At The Gates a také osobité Wolves In The Throne Room, americkou kapelu kombinující black metal s ambientem a postrockem.