Passenger v Praze

Písničkář a busker Passenger, který se hudbě věnuje od roku 2003, se vrací do Prahy! Svět uchvátil dojemným rozchodovým hitem Let Her Go, jenž v roce 2012 dobyl vrchol většiny hitparád včetně té české, australské nebo německé a do Roxy zavítá v rámci svého komorního turné. Dne 16. dubna zde představí svou letošní novinku Runaway.

V tvorbě Mikea Rosenberga aka Passengera se vždy daly najít dvě stránky – intimnější písničkářská známá například z desky Whispers II (2015), a druhá, pro kterou je typický velkolepý popový zvuk. Právě k této poloze plné podmanivých melodií a velkorysých refrénů se vrací na novém albu Runaway: „Pro někoho je pop sprosté slovo, ale pro mě je pop vším, co má chytlavou melodii. Navíc všechny mé oblíbené písně mají chytlavou melodii,“ říká Passenger. Přestože album vznikalo na cestách mezi Británií a Austrálií, tematizuje americkou přírodu a vzpomínky na otce pocházejícího ze Severní Ameriky. Některé skladby odkazují přímo na konkrétní místa jakými jsou Detroit nebo Yellowstone: „V dětství jsem tam jezdíval každý rok na prázdniny. Jako kluk z Anglie jsem ale pokaždé zažíval kulturní šok.“