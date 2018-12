Zpívat můžeme všichni

Celodenní kurz správného dýchání a zpívání je pro všechny, kdo by rádi ve svém životě zpívali, ale myslí si, že to "neumí". My víme, že se to naučit může úplně každý a taky Vám to na našem worshopu předvedeme. Cílem je přestat se bát zpívat a užít si zpívání dohromady s ostatními. Vše se děje ve skupině, není třeba se bát toho, že byste zpívali před ostatními sami. Přij'dte se přesvědčit, že zpívat prostě umíte a hlavně, jak je příjemné zazpívat si dohromady.