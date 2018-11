Men I Trust v Praze

Zasněná kapela Men I Trust, která vznikla v roce 2014 a vedle zpěvačky a kytaristky Emmy Proulx ji tvoří muzikanti Jessy Caron a Dragos Chiriac, zahraje v Praze. Dohromady se dali na facebooku a během dvou let spolu nahráli dvě dlouhohrající alba. Dne 26. května 2019 dopluje i do Chapeau Rouge, kde představí svou chystanou třetí desku.

Chystaná třetí deska je plánována na únor příštího roku: „Než člověk vydá album, měl by své fanoušky nechat chvíli počkat,“ myslí si Emma. Skupina také před časem vydala singl Seven, který je novým krokem blíže k R&B a jazzu. Prvky klasických žánrů do skupiny přinesl Dragos, který na vysoké škole v Québecu studoval obor se zaměřením na jazzovou kytaru. Emma ke skladbě dodává: „Seven je o tom jednom příteli s šílenými nápady, kterého má každý z nás.“