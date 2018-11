Booka Shade v Praze

Berlínské tech-housové duo Booka Shade rozparádí 2. prosince publikum v pražském Lucerna Music Baru. Na nedělní live show zazní kvanta zbrusu nové hudby, kvůli které se určitě vyplatí přijít. V živém setu předvedou pánové Walter Merziger a Arno Kammermeier svoje aktuální album Cut The Strings, které se vrací k typickému soundu a maximálnímu tanečnímu zápalu. Jako support před show Booka Shade se představí DJ Ben Osborne.

Koncert Booka Shade je závěrečnou párty k projektu Music & The End of War, který oslavuje 100 let od konce první světové války a postupné zrození nových žánrů moderní hudby.