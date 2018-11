Mikuláš - České muzeum hudby Praha

Má to rohy, kopyta, huňatý smradlavý kožich a velký řetěz – co je to? No samozřejmě že pekelný čert. Pokud se pekla nebojíte, přijďte si zatancovat a zazpívat pěkně po čertovsku do Českého muzea hudby. A nebojte, vždyť s čertem chodí vždycky i hodný anděl!

Určeno pro děti ve věku 6–12 let (bez asistence rodičů).

Doba trvání pořadu cca 60 minut.

Vstupenky je možné pouze zarezervovat, či zakoupit on-line nebo na pokladně Českého muzea hudby.