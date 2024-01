Vydejte se do Českého muzea hudby na výstavu mapující historii i současnost hudebního cestování!

S šířením a provozováním hudby je neodmyslitelně spjato cestování za hranice rodného kraje, ať už se jedná o vandrování potulných muzikantů nebo pečlivě logisticky připravená a plánovaná turné superhvězd. Vydejte se Na turné v Českém muzeu hudby!

Vydejte se lodí, vlakem, autem i pěšky. Hudební cesta za slávou bude odměněna věnci, poháry i aplausem publika. Na výstavě se mimo jiné dovíte: Jak vypadá itinerář rockové kapely i houslového virtuosa, jak dlouho trvala cesta dostavníkem z Prahy do Vídně, který syn ševce z Michel si jako hvězda mohl dovolit soukromý vlakový vagón, který slavný houslista zemřel na nádraží v Miláně, které vlaky mají jména po hudebnících a mmnoho dalšího. Uvidíte lodní lístek Antonína Dvořáka z druhé plavby do New Yorku, pas Emy Destinnové, otisky prstů z imigračních dokumentů Jaroslava Ježka i japonský itinerář rockerů Už jsme doma. Seznámíte se s harfeníkem, kterému v pražské hospodě napsal skladbu sám Mozart. V pohodlí hotelové lobby si necháte vyprávět řadu zábavných i dobrodružných hudebních vzpomínek a zážitků z cest.

