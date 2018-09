Die Ärzte v Praze

Němečtí Die Ärzte, kteří v Praze již několikrát vystoupili před naprosto vyprodanými kluby, skupina, která za více než 30 let učinkování na světových podiích získala renomé kapely s bláznivými a chaotickými koncerty, se chystá do pražské Lucerny. Tato tříčlenna berlínská parta, která vznikla v roce 1982, se do Lucerny chystá dne 17. května 2019. Někdy se téhle partě říká „Nejlepší kapela na světě!“ Nyní máte jedinečnou možnost, abyste se i vy dozvěděli proč…