Algiers v Praze

Algiers, jejichž druhé album s názvem The Underside Of Power je deskou odporu a hodlají s ní dobýt svět, zamíří 16. února do Lucerna Music Baru. Jejich loňské vyprodané vystoupení ve strahovském klubu 007 se podobalo výbušnému Molotov koktejlu.

Kvartet Algiers se hlásí k Big Black, Wendy Carlos, Johnu Carpenterovi, Cybotron, The Four Tops, Portishead, Public Image Limited, Steve Reichovi a Nině Simone. Jejich hudba je tedy ovlivněna celou řadou umělců a rezonuje v ní jižanský rap, severní soul, gospel, IDM, industriál, grime i italo.

Album se nahrávalo většinou v Bristolu a duchovním rádcem se stal Adrian Utley z Portishead (ten také kapele půjčil celou řadu svých syntezátorů), dalšími technickými spolupracovníky byli Ben Greenberg [Uniform, The Men] a Randall Dunn [Sunn 0)))].

Titulní skladba zní jako by se spojili Suicide a The Temptations, je to chytlavý výbuch vzteku sahající do sedmdesátých let.