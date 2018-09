Sevdaliza v Praze

Sevdaliza, tato holandsko-íránská umělkyně, jejíž loňské debutové album ISON bylo jedno z těch nenápadných výjimečných alb, které posluchače uchvátí svou originalitou, se po únorovém, beznadějně vyprodaném koncertu ve Futuru vrátí opět i do Prahy, tentokrát do Lucerna Music Baru. Její hlas je skutečný klenot, letos vydala ‘The Calling EP’, které je odkazem na to nejlepší, co v opomíjené kategorii trip-hopu kdy vzniklo. Sevdalizin hlas tady evokuje to nejlepší z trip-hopu - bohatost Tracey Thorn, tremolo Nicoly Hitchcock a navíc techniku zpěvu typickou pro její iránské kořeny. Letošní dubnové EP The Calling není nijak zvlášť odlišné od ISON - je to spíš destilace soundu a žánru.

The Calling obsahuje celkem sedm skladeb, vysokou sedmičku desce udělil i respektovaný hudební web Pitchfork.