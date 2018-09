Yungblud v Praze

Yungblud, působící v posledních měsících na hudební scéně jako zjevení, po vyprodaném a velmi úspěšném turné po UK oznamuje evropské turné! V červenci vydal své debutové album 21st Century Liability a v Praze vystoupí 23.ledna ve Futuru, kam byl koncert po bleskově vyprodaných vstupenkách do Café V lese přesunut. Po vydání alba si Yungblud, který vděčí za své břitké texty své celoživotní lásce k Bruci Sprinsgteenovi a Chrisu Diffordovi ze Squeeze, podmanil letní festivaly po celém světě – Rock Am Ring, Pukkelpop, Lollapalooza, Reading & Leeds – kromě legendárních festivalů se ale vryl do paměti i československým fanouškům energickým vystoupením na festivalu Grape.