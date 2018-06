Superorganism v Praze

Superorganism, skupina, která se poprvé světu představila začátkem loňského roku se svým idiosynkratickým technikolorovým popem v písni ’Something For Your M.I.N.D’, oznámila po svém vystoupení na Metronome festivalu návrat do Prahy! Superorganism jsou transatlantická kapela, jejímiž členy je japonská zpěvačka Orono z Maine v Nové Anglii a celá řada muzikantů a fanoušků populární kultury z různých zemí, kteří momentálně bydlí pod jednou střechou ve východním Londýně. Jejich písnička Something For Your M.I.N.D se stala brzy onlineovou senzací a ve svých rozhlasových pořadech ji pouštěli i Frank Ocean a Ezra Koenig. Následovaly další skladby - " It’s All Good”a “Nobody Cares”. Od té doby vyprodávají sály po celém světě, vystupovali v show Joolse Hollanda, zařadili se do BBC Sound of 2018 a VEVO DSCVR a 2. března vydali své skvělé a suverénní debutové album na Domino Records.

12. listopadu se skupina vrací do Prahy, aby zahrála na podiu Futurum Music Baru.