Villagers v Praze

Se svým čtvrtým studiovým albem Villagers The Art Of Pretending To Swim vystoupí 10. listopadu v pražském Futurum Music Baru Indie-folkoví Villagers. Na novém albu, které vyjde 21. září, se po poměrně intimním a hudebně střídmém albu Darling Arithmetic z roku 2015 O’Brien vrací k rozmanitému a barevnému přístupu debutové desky Villagers z roku 2010 Becoming A Jackal nebo alba z roku 2013 (Awayland) a dodává mu navíc niternější přístup, bohatou rytmizaci a zálibu ve zvukových detailech, jak analogových, tak digitálních. Na albu hostuje holandská flétnistka Maaike Van Der Linde, syntezátorový mistr Cormac Curran, irské dechové trio The Greenhorns, irská zpěvačka Siobhan Kane v ‘Long Time Waiting’ a Cormac ÓhAodáin ve skladbě ‘Ada’ zahrál na lesní roh. Všechny ostatní zvuky a tóny alba nahrál O’Brien sám.

Přijďte si užít pohlcující atmosféru a zaposlouchat se do nádherné a přístupné melodie, která pojednává o existenciálním strachu, ale zároveň i o nabytí naděje v tomto našem technologickém světě.