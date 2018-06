Anna Calvi v Praze

Hunter, třetí studiové album držitelky ceny BRIT Award a dvou nominací na Mercury Music Prize Anny Calvi, vyjde 31. srpna 2018 na Domino Records a 8. listopadu ho Anna Calvi představí živě v Lucerna Music Baru.



Album produkoval Nick Launay (Nick Cave, Grinderman) v Konk Studios v Londýně s další produkcí v Los Angeles. Nahrála jej skupina Anny - Mally Harpaz hrající na různé nástroje a Alex Thomas na bicí – doplnili je Adrian Utley z Portishead na klávesy a Martyn Casey z The Bad Seeds na basovou kytaru. Album je syrové a energické, Calvi jde na doraz, ať již svou hrou na kytaru nebo zpěvem.



Hunter je ztělesněním pocitu svobodného letu. Pro skladatelku a virtuozní hráčku na kytaru to byla příležitost být pravdivější než kdykoliv předtím. Je to první studiová nahrávka od vydání EP natočeného s Davidem Byrnem v roce 2014 Strange Weather, stejnojmenného albového debutu a následujícího druhého alba One Breath z roku 2013. Hunter je album zkoumající sexualitu a bořící hranice genderové conformity. Je to feministická queer deska prahnoucí po svobodě.