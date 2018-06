Cold Cave - Praha

Cold Cave zavítá dne 5. 11. 2018 do pražského Futurum Music Baru.

Cold Cave, název projektu Wesleyho Eisolda sídlícího v Los Angeles a New YorkU, jehož hudba bývá popisována jako koláž darkwave, noise a synthpopu, založil v roce 2007 Wesley Eisold, původně zpěvák hardcoreových skupin Give Up the Ghost, Some Girls a zakladatel Heartworm Press. V hudbě Cold Cave slyší mnozí hudební kritici vlivy post punku z osmdesátých let a raného synth popu, především pak ale vliv anglické post punkové hudební skupiny Joy Division.

Cold Cave vydává na Matador Record v roce 2009 své debudové album Love Comes Close a o dva roky později, v roce 2011 vychází na stejném labelu album druhé - Cherish the Light Years.