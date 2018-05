Filmové melodie na vyhlídce

Erbia Congress Centrum - City Tower 27. patro. Program potrvá asi 1 hodinu, přístup na vyhlídku bude umožněn již v 17 hodin.

Melody Quartet:

Dana Jelínková – I. housle,

Petra Boehm – II. housle,

František Jelínek – viola,

Barbora Soukupová – violoncello

…

PROGRAM:

Shore: May it be & Concerning hobbits – PÁN PRSTENŮ

Williams: Raiders March – INDIANA JONES

Piazolla: Oblivion – HENRY IV.

Goldsmith: The Gremlin Rag – GREMLINS

Vangelis: Conquest of Paradies – DOBYTÍ RÁJE

Badelt/Medley: PIRÁTI Z KARIBIKU

Horner: My heart will go on – TITANIC

Armstrong: Theme Portuguese – LÁSKA NEBESKÁ

Williams: The throne room – End Title – STAR WARS

Thiersen: Comptine dúns autre été – AMÉLIE Z MONTMARTRU

Williams: Hedwig´s Theme – HARRY POTTER

The Verve: Bittersweet symphony – NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI

Williams: Main theme – SCHINLERŮV SEZNAM

Adele: Skyfall – JAMES BOND

QUEEN: We are the champions

ABBA: Dancing Queen