Slyšte, hleďte. Mocná legenda britského two-tone/ska míří do Prahy a to přímo do srdce undergroundové scény, na Sedmičku. Toť velká událost. Ďábelsky charismatický frontman Buster Bloodvessel vede svou tance chtivou smečku po všech koutech světa už od roku 1976.

I když s nějakou tou pauzičkou, 42 let Bad Manners hrnou svůj hitovkami ověnčený repertoár před sebou jako bagr. Žádný dědkovský rádoby come back, ale luxusní, energií napumpovaná ska freak show tak, jak si od kultovní kapely můžeme přát. V 70 a 80tých letech, společně s The Specials, Madness a Selecter, kralovali svému stylu. A na trůnu sedí dodnes. Ska mejdan roku je na spadnutí!

BEFORE & AFTERPARTY - DJ BUQI & PATH