Už ve věku čtyř let Laurel věděla, že chce být zpěvačkou. Ačkoliv kdyby se jí někdo v sedmi letech zeptal, jakou, řekla by Britney Spears, avšak ve třinácti letech se nechala ovlivnit Laurou Marling a pořídila si španělku. Od té doby tahle čtyřiadvacetiletá dívka z malého města u Southamptonu zjistila, že to co jí dělá výjméčnou, je její vlastní hudba. Její písně s poetickými texty doplněné svůdnými vokály zní jak z filmu.

Nyní tato vycházející hvězda oznámila vydání svého debutového alba 'Dogviolet', které vydá 24. srpna na labelu Counter Records. První vlaštovkou z tohoto alba je singl Lovesick. Po vydání alba bude následovat její první sólové turné po Evropě, kde již předskakovala na turné hvězdných Oh Wonder. Nevynechá ani Prahu a zastaví se 20. října v Café V lese. Zdroj fotografie: oficiální facebook interpreta