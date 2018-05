Elektroničtí GusGus z Islandu se vrací. V létě vystoupí na Colours of Ostrava, ale zavítají i do Prahy, kam přivezou novou desku Lies Are More Flexible, která vyšla letos v únoru po čtyřleté studiové pauze. Uskupením, které funguje už 23 let, prošlo mnoho hudebníků, v jeden čas byla členem například i zpěvačka Emilíana Torrini. Nyní GusGus tvoří dvojice zakládajících členů – Daníel Ágúst a Biggi Veira. Žánrově všestranní GusGus přivezou svoji audiovizuální show 4. října do Roxy.